Журнал "ОКНО"

Журнал "Окно" – международный литературный журнал, выходящий на русском языке.

Основан в 1923 году в Париже Михаилом Осиповичем Цетлиным.

В современном виде, т.е. в качестве интернет-журнала, существовал с 2007 по 2014 г.

Выходил два раза в год.