Журнал "Окно" – международный литературный журнал, выходящий на русском языке.
Основан в 1923 году в Париже Михаилом Осиповичем Цетлиным.
В современном виде, т.е. в качестве интернет-журнала, существовал с 2007 по 2014 г.
Выходил два раза в год.
Анатолий Кудрявицкий (Ирландия), главный редактор
Дмитрий Бавильский (Москва)
зам. главного редактора, зав. отделом прозы
д-р культурологии Сергей Бирюков (Германия)
Кристина Зейтунян-Белоус (Франция)
Елена Кацюба (Москва)
д-р филос. наук Константин Кедров (Москва)
канд. филол. наук Евгений Степанов (Москва)
Евгений В. Харитонов (Москва)
Журнал "Окно" – международный литературный журнал, выходящий на русском языке.
Основан в 1923 году в Париже Михаилом Осиповичем Цетлиным.
В современном виде, т.е. в качестве интернет-журнала, существовал с 2007 по 2014 г.
Выходил два раза в год.