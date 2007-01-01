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Журнал "ОКНО"

Редакционная коллегия:

 

Анатолий Кудрявицкий (Ирландия), главный редактор

Дмитрий Бавильский (Москва)
зам. главного редактора, зав. отделом прозы

д-р культурологии Сергей Бирюков (Германия)

Кристина Зейтунян-Белоус (Франция)

Елена Кацюба (Москва)

д-р филос. наук Константин Кедров (Москва)

канд. филол. наук Евгений Степанов (Москва)

Евгений В. Харитонов (Москва)

Журнал "Окно" – международный литературный журнал, выходящий на русском языке.

Основан в 1923 году в Париже Михаилом Осиповичем Цетлиным.

В современном виде, т.е. в качестве интернет-журнала, существовал с 2007 по 2014 г.

Выходил два раза в год.